в магазинах С и D одинаковые велосипеды продовались по одной и той же цене в магазине С цену товара мначала понизили на 10%,а затем на 20%.в магазине D цену такого же велосипеда понизили на 30%.в каком магазине цена велосипеда ...
Математика
в магазинах С и D одинаковые велосипеды продовались по одной и той же цене в магазине С цену товара мначала понизили на 10%,а затем на 20%.в магазине D цену такого же велосипеда понизили на 30%.в каком магазине цена велосипеда дешевле?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в магазине D цена дешевле допустим, велосипед стоит 100р, если мы цену снизим сразу на 30%, то получим 100*30%=30 100-30=70р новая цена если цену снижаем на 10%, а потом на 20%, то получаем 100*10%=10р 100-10=90р 90*20%=18р 90-18=72р значит, при снижении сразу на 30% цена будет ниже
Гость:
Пусть цена велосипеда равна х. Магазин С Магазин D х-0,1х=0,9х х-0,3х=0,7х 0,9х-0,2*0,9х=0,9х-0,18х=0,72х Видим, что в магазине D цена велосипеда дешевле.
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