в магазинах С и D одинаковые велосипеды продовались по одной и той же цене в магазине С цену товара мначала понизили на 10%,а затем на 20%.в магазине D цену такого же велосипеда понизили на 30%.в каком магазине цена велосипеда ...

Гость: Гость:

в магазине D цена дешевле допустим, велосипед стоит 100р, если мы цену снизим сразу на 30%, то получим 100*30%=30 100-30=70р новая цена если цену снижаем на 10%, а потом на 20%, то получаем 100*10%=10р 100-10=90р 90*20%=18р 90-18=72р значит, при снижении сразу на 30% цена будет ниже