скорость катера относительно воды 18 км/ч а скорость течения воды в реке 2 м/с с какой скоростью катер идет против течения?какого его перемещение за 20 мин?

Физика

скорость катера относительно воды 18 км/ч а скорость течения воды в реке 2 м/с с какой скоростью катер идет против течения?какого его перемещение за 20 мин?

Автор: Гость