скорость катера относительно воды 18 км/ч а скорость течения воды в реке 2 м/с с какой скоростью катер идет против течения?какого его перемещение за 20 мин?

Физика
скорость катера относительно воды 18 км/ч а скорость течения воды в реке 2 м/с с какой скоростью катер идет против течения?какого его перемещение за 20 мин?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18-2=16 (км/ч) - скорость против течения s=vt s=16*1/3=16/3 (км) 
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