1 заец + 1 белка вместе весят 6 килограмм. 4 белки + 3 зайца весят 20 килограмм. Сколько весит одна белка? Сколько весит один заяц?

Математика

1 заец + 1 белка вместе весят 6 килограмм. 4 белки + 3 зайца весят 20 килограмм. Сколько весит одна белка? Сколько весит один заяц?

Автор: Гость