1 заец + 1 белка вместе весят 6 килограмм. 4 белки + 3 зайца весят 20 килограмм. Сколько весит одна белка? Сколько весит один заяц?
Математика
1 заец + 1 белка вместе весят 6 килограмм. 4 белки + 3 зайца весят 20 килограмм. Сколько весит одна белка? Сколько весит один заяц?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть 1 заяц весит х кг, тогда одна белка - 6-х кг. Составляем уравнение: 4(6-х)+3х=20 24-4х+3х=20 х=4 4 кг весит заяц. 6-4=2 (кг) - весит белка. Ответ. 4 кг и 2 кг.
Гость:
Пусть заяц - x, белка - y. 1x+1y = 6 3x+4y = 20 Решим систему. 24-4x+3x=30 x= 4 кг - заяц y= 2 кг - белка Ответ: 2кг, 4кг
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