На лугу паслось несколько коров.У них ног на 54 больше,чем голов.Сколько коров паслось на лугу?
Математика
На лугу паслось несколько коров.У них ног на 54 больше,чем голов.Сколько коров паслось на лугу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
у одной коровы ног на 3 больше, чем голов. 54:3=18(к.) Ответ. 18 коров.
Гость:
54:3=18(к) Ответ: на лугу паслось 18 коров.
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