На лугу паслось несколько коров.У них ног на 54 больше,чем голов.Сколько коров паслось на лугу?

Математика
На лугу паслось несколько коров.У них ног на 54 больше,чем голов.Сколько коров паслось на лугу?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
у одной коровы ног на 3 больше, чем голов. 54:3=18(к.) Ответ. 18 коров. 
Гость:
54:3=18(к) Ответ: на лугу паслось 18 коров.
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