С каким ускорением двигался поезд на некотором участке пути,если за 12 с его скорость возрасла на 6 м\с?
Физика
С каким ускорением двигался поезд на некотором участке пути,если за 12 с его скорость возрасла на 6 м\с?
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