С каким ускорением двигался поезд на некотором участке пути,если за 12 с его скорость возрасла на 6 м\с?

Физика

С каким ускорением двигался поезд на некотором участке пути,если за 12 с его скорость возрасла на 6 м\с?

Автор: Гость