написать описание внешности моего друга
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написать описание внешности моего друга
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моего друга зовут Степан. Мы с ним учимся в одном классе. У Степана круглое, краснощекое лицо. Небольшие темные и задорные глаза. Длинные ресницы. Брови тонкие. Нос у моего друга с легкой горбинкой. Волосы густые, русые, тщательно причесанные. Он небольшого роста, у него спортивное телосложение. Степан довольно красивый молодой человек. Мне приятно с ним общаться.
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