за задание выполненное двумя рабочими заплатили 510 р.Сколько денег получит каждый,если первый сделал 48 деталей а второй 54 детали
Математика
за задание выполненное двумя рабочими заплатили 510 р.Сколько денег получит каждый,если первый сделал 48 деталей а второй 54 детали
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48+54=102детали всего 510/102=5р одна деталь 48*5=240р получил один рабочий 54*5=270р второй или 510-240=270р
Гость:
1) 48+54=102(д)- выполнели двое рабочих 2) 510:102=5(р)- за одну деталь 3) 48*5+240(р)- получит первый рабочий 4) 54*5=270(р)-получит второй рабочий.
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