за задание выполненное двумя рабочими заплатили 510 р.Сколько денег получит каждый,если первый сделал 48 деталей а второй 54 детали

Математика

за задание выполненное двумя рабочими заплатили 510 р.Сколько денег получит каждый,если первый сделал 48 деталей а второй 54 детали

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