Имеются две гири весом 3кг и 5кг. Как с их помощью взвесить 4кг и 1кг сахара?

Гость: Гость:

1) на одну чашу весов ставим гирю 5кг, а на другую 3кг - разница в весе 2кг в чашу с гирей 3 кг насыпаем сахар, так взвешиваем 2раза и получаем 4кг 2)на одну чашу кладем 4кг сахара, на другую гирю 3кг и насыпаем сахар, получим 4-3=1кг или на другую чашу гирю 5кг, тогда сахар взвешиваем на первой чаше 4+1=5кг