две стороны параллелограмма равны 6 и 8 см,а один из углов 150 градюКакова площадь?
Математика
две стороны параллелограмма равны 6 и 8 см,а один из углов 150 градюКакова площадь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Находим по формуле. S=ab sin γ S=6·8·1/2 = 24 (см²) Ответ. 24 см².
Гость:
sin α=sin 150°=0,5 S=a*b*sin α=6*8*0,5=24см²
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Ваня, Валя и Вася соревновались в метании копья. На вопрос, кто же победил, Вася ответил: "Не Валя", Ваня ответил: "Не Вася", а Валя сказала, что п...
Физика
При взвешивании некоторого тела в воде и в воздухе с помощью динамометра оказалось, что показания динамометра отличаются в 3 раза. Определите плотн...
Алгебра
Два поезда движутся навстречу друг другу из двух городов со скоростями 60км/ч и 80км/ч. На каком расстоянии друг от друга будут поезда: а) за 1 час...