При взвешивании некоторого тела в воде и в воздухе с помощью динамометра оказалось, что показания динамометра отличаются в 3 раза. Определите плотность материала тела. Плотность воды 1000 кг/м^3

Физика

При взвешивании некоторого тела в воде и в воздухе с помощью динамометра оказалось, что показания динамометра отличаются в 3 раза. Определите плотность материала тела. Плотность воды 1000 кг/м^3

Автор: Гость