При взвешивании некоторого тела в воде и в воздухе с помощью динамометра оказалось, что показания динамометра отличаются в 3 раза. Определите плотность материала тела. Плотность воды 1000 кг/м^3

Физика
При взвешивании некоторого тела в воде и в воздухе с помощью динамометра оказалось, что показания динамометра отличаются в 3 раза. Определите плотность материала тела. Плотность воды 1000 кг/м^3
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