Автомобиль массой 1т, трогаясь с места, разгоняется до скорости 72км/1 на расстоянии в 100 м. Найдите силу тяги.

Физика

Автомобиль массой 1т, трогаясь с места, разгоняется до скорости 72км/1 на расстоянии в 100 м. Найдите силу тяги.

Автор: Гость