Автомобиль массой 1т, трогаясь с места, разгоняется до скорости 72км/1 на расстоянии в 100 м. Найдите силу тяги.
Физика
Автомобиль массой 1т, трогаясь с места, разгоняется до скорости 72км/1 на расстоянии в 100 м. Найдите силу тяги.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=(V^2 - Vo^2) / (2a) 2a= (V^2-Vo^2)/S a=2(V^2-Vo^2)/S 72 km/r=20 m/c a=o,4 m/c F=am m=1 т=1000kг F=1ooo*0,4= 400 H
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