красная шапочка несла бабушке 12 пирожков с мясом грибами и капустой.Пирожков с капустой наибольшее кол-во, причем их в 3 раза больше чем пирожков с мясом.А пирожков с мясом меньше,чем пирожков с грибами.Сколько пирожков с гриб...

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решаем методом подстановки допустим, пирожков с мясом 2, тогда с капустой 2*3=6, 2+6=8, 12-8=4 пирожка с грибами теперь допустим, что пирожков с мясом 3, тогда с капустой 3*3=9, 3+9=13, 12-12=0 число 3 не удовлетворяет условию задачи, значит принимаем первое решение ответ: пирожков с грибами 4