Витя Перепёлкин любит фотографий птиц.В июне он сделал 28 фотографий птиц,в июле на 12 фотографий больше,чем в июне,а в августе в 2 раза меньше,чем в июне и июле вместе. Сколько фотографий птиц сделал Витя Перепёлкин в августе?

Математика

Витя Перепёлкин любит фотографий птиц.В июне он сделал 28 фотографий птиц,в июле на 12 фотографий больше,чем в июне,а в августе в 2 раза меньше,чем в июне и июле вместе. Сколько фотографий птиц сделал Витя Перепёлкин в августе?

Автор: Гость