Витя Перепёлкин любит фотографий птиц.В июне он сделал 28 фотографий птиц,в июле на 12 фотографий больше,чем в июне,а в августе в 2 раза меньше,чем в июне и июле вместе. Сколько фотографий птиц сделал Витя Перепёлкин в августе?
Математика
Витя Перепёлкин любит фотографий птиц.В июне он сделал 28 фотографий птиц,в июле на 12 фотографий больше,чем в июне,а в августе в 2 раза меньше,чем в июне и июле вместе. Сколько фотографий птиц сделал Витя Перепёлкин в августе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28+12=40 (ф) -сделано в июле 28+40=68 (ф) - сделано в июне и в июле 68:2=34 (ф) - сделано в августе
Гость:
28+12=40 - в июле (28+40)/2=34 - в августе
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