яка споживана потужність лампочки кишенькового ліхтарика при силі струму 1А та напрузі 6 В?
Физика
яка споживана потужність лампочки кишенькового ліхтарика при силі струму 1А та напрузі 6 В?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I-1 A U=6 В P=? P=U*I P=6*1 P=6 Вт
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