роща занимает участок поля в форме квадрата,периметр которого 8 км.сколько гектаров земли занимает роща?
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роща занимает участок поля в форме квадрата,периметр которого 8 км.сколько гектаров земли занимает роща?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8/4=2(км.)одна сторона поля 2*2=4(км2)площадь поля 4*100=400(га)земли занимает роща
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