Тело начало двигаться вдоль оси Х с постоянной скоростью 6 м/с из точки имеющей координату Х0 =-7м. Через сколько секунд координата тела окажется равной 5м?

Физика

Тело начало двигаться вдоль оси Х с постоянной скоростью 6 м/с из точки имеющей координату Х0 =-7м. Через сколько секунд координата тела окажется равной 5м?

Автор: Гость