Тело начало двигаться вдоль оси Х с постоянной скоростью 6 м/с из точки имеющей координату Х0 =-7м. Через сколько секунд координата тела окажется равной 5м?
Физика
Тело начало двигаться вдоль оси Х с постоянной скоростью 6 м/с из точки имеющей координату Х0 =-7м. Через сколько секунд координата тела окажется равной 5м?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
v=6 м/с s=5-(-7)=12 м t=? t=s/v t=12/6 t=2 с
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