составить каноническое уравнение гиперболы,зная к=1/3, 2а=64
Математика
составить каноническое уравнение гиперболы,зная к=1/3, 2а=64
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
\frac{x^{2}}{k^{2}}-\frac{y^{2}}{a^{2}}=1 \frac{y^{2}}{a^{2}}-\frac{x^{2}}{k^{2}}=1 c^{2}=a^{2}+b^{2} b^{2}=a^{2}+b^{2}
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