рознасць памиж найбольшым трохзначным ликам и задуманым у 5 разоу большая за рознасць памиж задуманым ликам и найбольшым двухзначным. Знайдице задуманы лик
Алгебра
рознасць памиж найбольшым трохзначным ликам и задуманым у 5 разоу большая за рознасць памиж задуманым ликам и найбольшым двухзначным. Знайдице задуманы лик
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(если я правильно понял условие) х - задуманное, найбольшым трохзначным ликам, т.е 999 найбольшым двухзначным, т.е. 99 999-х=5(х-99) 999-х=5х-495 5х+х=495+999 6х=1494 х=1494\6 х=249 ответ: 249
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