Обозначте ударения в словах: гладильный, украинский, поплыла, отрочество, торты, избалованный, танцовщица, каталог, жалюзи, завидно.
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Обозначте ударения в словах: гладильный, украинский, поплыла, отрочество, торты, избалованный, танцовщица, каталог, жалюзи, завидно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
гладИльный, украИнский, поплылА, Отрочество, тОрты, избалОванный, танцОвщица, каталОг, жалюзИ, завИдно
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