одно из чисел на 17 меньше второго,а их сумма равна 75.Найти большее из этих чисел
Математика
одно из чисел на 17 меньше второго,а их сумма равна 75.Найти большее из этих чисел
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x+17=у у+х=75 х=у-17 у+у-17=75 2у=92 у=46 х=75-46=29 46
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