одно из чисел на 17 меньше второго, а их сумма равна 75.Найти большее из этих чисел.

Математика
одно из чисел на 17 меньше второго, а их сумма равна 75.Найти большее из этих чисел.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х-первое число х+17-второе х+х+17=75 2х=75-17 2х=58 х=29-меньшое число 29+17=46-большое число Ответ:46 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Обозначте ударения в словах: гладильный, украинский, поплыла, отрочество, торты, избалованный, танцовщица, каталог, жалюзи, завидно.
Ответить
Математика
одно из чисел на 17 меньше второго,а их сумма равна 75.Найти большее из этих чисел
Ответить
Физика
тормоз легкового автомобиля считается исправен,если при скорости движения8м\с его тормозной путь равен 7.2 м. Каково время торможения и ускорение а...
Ответить
Математика
составить каноническое уравнение гиперболы,зная к=1/3, 2а=64
Ответить
Математика
первое число в три раза больше второго,а разность этих чисел равна 43.Найти меньшее число.
Ответить