одно из чисел на 17 меньше второго, а их сумма равна 75.Найти большее из этих чисел.
Математика
одно из чисел на 17 меньше второго, а их сумма равна 75.Найти большее из этих чисел.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х-первое число х+17-второе х+х+17=75 2х=75-17 2х=58 х=29-меньшое число 29+17=46-большое число Ответ:46
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