За 15 секунд от начала движения трактор прошёл путь 180 метров. Скаким ускорением двигался трактор и какой путь он пройдёт за 30 секунд

Физика

За 15 секунд от начала движения трактор прошёл путь 180 метров. Скаким ускорением двигался трактор и какой путь он пройдёт за 30 секунд

Автор: Гость