За 15 секунд от начала движения трактор прошёл путь 180 метров. Скаким ускорением двигался трактор и какой путь он пройдёт за 30 секунд
Физика
За 15 секунд от начала движения трактор прошёл путь 180 метров. Скаким ускорением двигался трактор и какой путь он пройдёт за 30 секунд
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