Начав торможение с ускорением 0,5м/с в квадрате, поезд прошёл до остановки 225 метров. Определите время торможения.

Физика

Начав торможение с ускорением 0,5м/с в квадрате, поезд прошёл до остановки 225 метров. Определите время торможения.

Автор: Гость