Начав торможение с ускорением 0,5м/с в квадрате, поезд прошёл до остановки 225 метров. Определите время торможения.
Физика
Начав торможение с ускорением 0,5м/с в квадрате, поезд прошёл до остановки 225 метров. Определите время торможения.
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