при каком К гафик линейной функции У=КХ+6 параллелен графику функции У=7Х-8
Алгебра
при каком К гафик линейной функции У=КХ+6 параллелен графику функции У=7Х-8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
прямые y=k1x+b1 и y=k2x+b2 паралельны если их угловые коєєфициенты равны график линейной функции У=КХ+6 параллелен графику функции У=7Х-8 при K=7
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