за два дня магазин продал5/8 тонн лука, причем в первый день 3/5тонны, В какой из дней магазин продал больше лука и на сколько

Математика

за два дня магазин продал5/8 тонн лука, причем в первый день 3/5тонны, В какой из дней магазин продал больше лука и на сколько

Автор: Гость