за два дня магазин продал5/8 тонн лука, причем в первый день 3/5тонны, В какой из дней магазин продал больше лука и на сколько

Математика
за два дня магазин продал5/8 тонн лука, причем в первый день 3/5тонны, В какой из дней магазин продал больше лука и на сколько
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5/8-3/5 - 2 день 25/40 - 24/40=1/40 - 2 день 24/40-1/40=23/40 - в первый день больше на 23/40 тонн
Гость:
магазин больше продал лука в первый день на 0,575т
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