Каким стихотвореым размером написано произведение " Фелица"? Кто автор этого произведения?

Литература
Каким стихотвореым размером написано произведение " Фелица"? Кто автор этого произведения?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
автор произведения Державин. Произведения-ода.. ода-поэтическое, а также музыкально-поэтическое произведение, отличающееся торжественностью и возвышенностью, посвященное какому-нибудь событию или герою 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Экономика
5. Сколько нужно бит, чтобы закодировать алфавит из 64 символов?
Ответить
Физика
Начав торможение с ускорением 0,5м/с в квадрате, поезд прошёл до остановки 225 метров. Определите время торможения.
Ответить
Алгебра
при каком К гафик линейной функции У=КХ+6 параллелен графику функции У=7Х-8
Ответить
Физика
За 15 секунд от начала движения трактор прошёл путь 180 метров. Скаким ускорением двигался трактор и какой путь он пройдёт за 30 секунд
Ответить
Математика
в рулоне 50м ткани. от него отрезали кусок на 4 костюма по 3м на каждый.сколько метров ткани после этого осталось
Ответить