Каким стихотвореым размером написано произведение " Фелица"? Кто автор этого произведения?
Литература
Каким стихотвореым размером написано произведение " Фелица"? Кто автор этого произведения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
автор произведения Державин. Произведения-ода.. ода-поэтическое, а также музыкально-поэтическое произведение, отличающееся торжественностью и возвышенностью, посвященное какому-нибудь событию или герою
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