спортсмен съехал на лыжах с горы длинной 40м за 5с.Определите ускорение движения и скорость спортсмена у подножия горы.

Физика

спортсмен съехал на лыжах с горы длинной 40м за 5с.Определите ускорение движения и скорость спортсмена у подножия горы.

Автор: Гость