спортсмен съехал на лыжах с горы длинной 40м за 5с.Определите ускорение движения и скорость спортсмена у подножия горы.
Физика
спортсмен съехал на лыжах с горы длинной 40м за 5с.Определите ускорение движения и скорость спортсмена у подножия горы.
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
за два дня магазин продал5/8 тонн лука, причем в первый день 3/5тонны, В какой из дней магазин продал больше лука и на сколько
Литература
Физика
Начав торможение с ускорением 0,5м/с в квадрате, поезд прошёл до остановки 225 метров. Определите время торможения.