Массовая доля кислорода в оксиде химического элемента,в котором его валентность равна 4,составляет 72.71%.Установите формулу этого оксида.

Химия

Массовая доля кислорода в оксиде химического элемента,в котором его валентность равна 4,составляет 72.71%.Установите формулу этого оксида.

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