Массовая доля кислорода в оксиде химического элемента,в котором его валентность равна 4,составляет 72.71%.Установите формулу этого оксида.
Химия
Массовая доля кислорода в оксиде химического элемента,в котором его валентность равна 4,составляет 72.71%.Установите формулу этого оксида.
Ответ(ы) на вопрос:
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RO2 (IV) M(RO2)=32/0.7271=44 M(R)=44-32=12 Этот элемент углерод CO2 - углекислый газ
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