в какой координатной четверти пересекаются графики линейных функций у=0,3х и у=-6х+3

Алгебра
в какой координатной четверти пересекаются графики линейных функций у=0,3х и у=-6х+3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
y=0.3 x   1         2       3 y   0.3     0.6     0.9   y=-6x+3   x    1        2          3 y   -3       -9        -15       построив графики мы увидим  где они пересекаються 
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