в какой координатной четверти пересекаются графики линейных функций у=0,3х и у=-6х+3
Алгебра
в какой координатной четверти пересекаются графики линейных функций у=0,3х и у=-6х+3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
y=0.3 x 1 2 3 y 0.3 0.6 0.9 y=-6x+3 x 1 2 3 y -3 -9 -15 построив графики мы увидим где они пересекаються
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