Путь, пройденный телом при равноускоренном движении без начальной скорости за 4 с., равен 4,8 м. Какой путь прошло тело за четвертую секунду движения?

Гость: Гость:

1. S=V0t+at2/2 V0=0, t=4c, S=4.8 м. S=16a/2 4.8=8a a=0.6м/с2 2. За первую V0=0, t=1c, S=at2/2=0,6/2=0,3 м V=V0+at=0.6м/с За вторую V0=0.6м/c, t=1c, S=V0t+at2/2=0.9 м, V=0.6+at=1.2м/c За третью V0=1.2 м/c, t=1c , S=1.2+0.3=1.5 м, V=1.2+0.6=1.8 м/с Так же находишь и за четвертую, только V0=1.8 м/с