Что значит импликация (следование)? Привести примеры. Подробно обьяснить.
Экономика
Что значит импликация (следование)? Привести примеры. Подробно обьяснить.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Импликация — бинарная логическая связка, по своему применению приближенная к союзам «если… то…». Импликация записывается как посылка следствие; применяются также стрелки другой формы и направленные в другую сторону (остриё всегда указывает на следствие). Суждение, выражаемое импликацией, выражается также следующими способами: Посылка является условием, достаточным для выполнения следствия; Следствие является условием, необходимым для истинности посылки. x={"Студент сдаст хорошо сессию"} y={"Папа купит ему машину"}. Однако, это не совсем удачная иллюстрация, потому что как-то не очень близка к действительности. Напомню, что x->y == 0 только в том случае, если студент действительно хорошо сдал сессию, а папа машину ему не купил (наоборот, если студент сдал плохо, а папа купил ему машину, то папу лжецом уж точно не назовёшь).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Боря купил 4 книги. Все книги без первой стоят 42 р., без второй - 40 р., без третьей - 38 р., без четвертой - 36 р. Сколько стоит каждая книга?
Математика
Средняя температура воздуха за неделю равна 18,6 градусов, а за 6 дней без воскресенья - 18, 4. Какой была температура воздуха в воскресенье?
Физика
Путь, пройденный телом при равноускоренном движении без начальной скорости за 4 с., равен 4,8 м. Какой путь прошло тело за четвертую секунду движения?
Алгебра