Что значит импликация (следование)? Привести примеры. Подробно обьяснить.

Экономика
Что значит импликация (следование)? Привести примеры. Подробно обьяснить.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Импликация — бинарная логическая связка, по своему применению приближенная к союзам «если… то…». Импликация записывается как посылка следствие; применяются также стрелки другой формы и направленные в другую сторону (остриё всегда указывает на следствие). Суждение, выражаемое импликацией, выражается также следующими способами: Посылка является условием, достаточным для выполнения следствия; Следствие является условием, необходимым для истинности посылки.              x={"Студент сдаст хорошо сессию"} y={"Папа купит ему машину"}. Однако, это не совсем удачная иллюстрация, потому что как-то не очень близка к действительности. Напомню, что x->y == 0 только в том случае, если студент действительно хорошо сдал сессию, а папа машину ему не купил (наоборот, если студент сдал плохо, а папа купил ему машину, то папу лжецом уж точно не назовёшь).
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