Боря купил 4 книги. Все книги без первой стоят 42 р., без второй - 40 р., без третьей - 38 р., без четвертой - 36 р. Сколько стоит каждая книга?

Математика

Боря купил 4 книги. Все книги без первой стоят 42 р., без второй - 40 р., без третьей - 38 р., без четвертой - 36 р. Сколько стоит каждая книга?

Автор: Гость