Боря купил 4 книги. Все книги без первой стоят 42 р., без второй - 40 р., без третьей - 38 р., без четвертой - 36 р. Сколько стоит каждая книга?
Математика
Боря купил 4 книги. Все книги без первой стоят 42 р., без второй - 40 р., без третьей - 38 р., без четвертой - 36 р. Сколько стоит каждая книга?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a, b, c, d - первая, вторая, третья и четвертая книги соответственно. Составим систему: b + c + d = 42 a + c + d = 40 a + b + d = 38 a + b + c = 36 Сложим все уравнения, получим: 3a + 3b + 3c + 3d = 156 a + b + c + d = 52 a = 52 - 42 = 10 руб. стоит 1 книга b = 52 - 40 = 12 руб. стоит 2 книга c = 52 - 38 = 14 руб. стоит 3 книга d = 52 - 36 = 16 руб. стоит 4 книга
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Средняя температура воздуха за неделю равна 18,6 градусов, а за 6 дней без воскресенья - 18, 4. Какой была температура воздуха в воскресенье?
Физика
Путь, пройденный телом при равноускоренном движении без начальной скорости за 4 с., равен 4,8 м. Какой путь прошло тело за четвертую секунду движения?
Алгебра
Химия
Массовая доля кислорода в оксиде химического элемента,в котором его валентность равна 4,составляет 72.71%.Установите формулу этого оксида.