За 3 секунды от начала движения автобус прошёл 13.5м. Каково ускорение автобуса на этом пути?
Физика
За 3 секунды от начала движения автобус прошёл 13.5м. Каково ускорение автобуса на этом пути?
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