У Вани x яблок , у Пети - на 8 яблок больше , а у Нины - на 3 яблока меньше , чем у Вани . Вместе у них было 41 яблоко
Математика
У Вани x яблок , у Пети - на 8 яблок больше , а у Нины - на 3 яблока меньше , чем у Вани . Вместе у них было 41 яблоко
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если у Вани Х яблок, то у Пети (Х+8), а у Нины ( Х-3). Тогда, по условию задачи х+(х+8)+(х-3)=41 х+х+8+х-3=41 3х +5 =41 3х=41-5 3х=36 х=12 - столько яблок у Вани 12+8=20 - столько у Пети 12-3=9 -столько у Нины Проверка: 12+20+9=41 - столько вместе
Гость:
У Вани x яб. У Пети - ? яб., на 8 яб. > У Нины - ? яб., на 3 яб. < Всего - 41 яб. Решение: Так как у Вани х яблок, тогда у Пети - (х+8) яблок, а у Нины - (х-3) согласно этим данным можно составить уравнение х+х+8+х-3=41 3х=41-8+3 3х=36 х=36:3 х=12 (яб.) - у Вани. 12+8=20 (яб.) - у Пети. 12-3=9 (яб.) - у Нины. Ответ: у Вани 12 яблок, у Пети - 20, а у Нины - 9 яблок.
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