вычисли выражение 50.1/20 - 10,85
Математика
вычисли выражение 50.1/20 - 10,85
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/20 = 0,05 50,05-10,85 = 39,2
Гость:
[latex]50\frac{1}{20}-10,85=50\frac{1}{20}-10\frac{85}{100}=\frac{1001}{20}-\frac{1085}{100}=\frac{5005-1085}{100}=\frac{3920}{100}=\frac{392}{10}=39\frac{2}{10}=39\frac{1}{5} [/latex] или 39,2
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