ЯК збирати лікарськи рослини (5-7 предложений)

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Лікарські рослини - це сировина для виготовлення ліків. До їх збору слід приступати в той час, коли вони містять найбільшу кількість речовин, що діють : трави -в період цветіння, коріння -навесні і осінню. Збір починають, коли спаде роса, не можна збирати рослини в сиру погоду. Не можна також збирати сильно запилені рослини, роз'їдені комахами, пожовклі. Зібрані рослини слід укладати рихло в корзини або ящики, вистелені папером. Період між збором і розкладкою для сушки не повинен перевищувати дві - три години. Розкладати рослини для сушки треба рихлим шаром на чистому горищі, або стелажах.