На каких полуостровах России, омывающихся водами Северного Ледовитого и Тихого океанов,есть горы?Как называются эти горы?Какими двумя морями омывается каждый этот полуостров?

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На каких полуостровах России, омывающихся водами Северного Ледовитого и Тихого океанов,есть горы?Как называются эти горы?Какими двумя морями омывается каждый этот полуостров?

Автор: Гость