Экипаж рыболовного судна за путину выловил9571ц рыбы.Это превысило план на 12,6 процентоаюЭкипаж другого судна,имеющий аналогичноеи задание,выловил на 5,8 процентов меньше запланированного.Сколько центнеров рыбы выловил второй ...

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Экипаж рыболовного судна за путину выловил9571ц рыбы.Это превысило план на 12,6 процентоаюЭкипаж другого судна,имеющий аналогичноеи задание,выловил на 5,8 процентов меньше запланированного.Сколько центнеров рыбы выловил второй экипаж?

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