Экипаж рыболовного судна за путину выловил9571ц рыбы.Это превысило план на 12,6 процентоаюЭкипаж другого судна,имеющий аналогичноеи задание,выловил на 5,8 процентов меньше запланированного.Сколько центнеров рыбы выловил второй ...
Математика
Экипаж рыболовного судна за путину выловил9571ц рыбы.Это превысило план на 12,6 процентоаюЭкипаж другого судна,имеющий аналогичноеи задание,выловил на 5,8 процентов меньше запланированного.Сколько центнеров рыбы выловил второй экипаж?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9571 ц - 112,6% (100%+12,6%=112,6 х ц - 94,2% (100%-5,8% = 94,2) Прямая пропорциональность: 9571 : х = 112,6 : 94,2 х = 9571 * 94,2 : 112,6 х=8007 (ц) - выловил второй экипаж
Гость:
1. Найдем сколько центрнеров составляет план лова. 100 + 12,6 = 112,6% процент перевыполнения плана 9571 ц - 112,6% х ц - 100% х = 9571 * 100 : 112,6 = 8500 ц нужно было поймать рыбы. 2. Найдем сколько центнеров поймал второй экипаж 100 - 5,8 = 94,2% процент выполнения плана 8500 ц - 100% х ц - 94,2 х = 8500 * 94,2 : 100 = 8007 ц поймал второй экипаж.
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