в первый день продали 45 м ткани,во второй---на 6 м меньше ,чем первый,а в третий----на 8 м больше,чем во второй.поставь разные вопросы и ответь на них.
Математика
в первый день продали 45 м ткани,во второй---на 6 м меньше ,чем первый,а в третий----на 8 м больше,чем во второй.поставь разные вопросы и ответь на них.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45+6=51 51+8=59 Сколько продали на 3 день? 59 НА сколько больше продали на 3 день чем на 1 59-45=14
Гость:
45-6=39(м)продали во 2 день 39-8=47(м)ответ 47 метров ткани продали в 3 день
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