в первый день продали 45 м ткани,во второй---на 6 м меньше ,чем первый,а в третий----на 8 м больше,чем во второй.поставь разные вопросы и ответь на них.

Математика

в первый день продали 45 м ткани,во второй---на 6 м меньше ,чем первый,а в третий----на 8 м больше,чем во второй.поставь разные вопросы и ответь на них.

Автор: Гость