в первый день продали 45 м ткани,во второй---на 6 м меньше ,чем первый,а в третий----на 8 м больше,чем во второй.поставь разные вопросы и ответь на них.

Математика
в первый день продали 45 м ткани,во второй---на 6 м меньше ,чем первый,а в третий----на 8 м больше,чем во второй.поставь разные вопросы и ответь на них.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45+6=51 51+8=59 Сколько продали на 3 день? 59 НА сколько больше продали на 3 день чем на 1 59-45=14
Гость:
45-6=39(м)продали во 2 день                                                                                                               39-8=47(м)ответ 47 метров ткани продали в 3 день
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выпишите из данного предложения заимствованные слова. по каким признакам вы их определили? Пассажиры выходят на закрытый перрон, подымаются на верх...
Ответить
Українська література
На каких полуостровах России, омывающихся водами Северного Ледовитого и Тихого океанов,есть горы?Как называются эти горы?Какими двумя морями омывае...
Ответить
Математика
вычисли выражение 50.1/20 - 10,85
Ответить
Қазақ тiлi
ЯК збирати лікарськи рослини (5-7 предложений)
Ответить
Литература
высказывание Базарова о любви
Ответить