Боря купил 4 книги. Все книги без первой стоят 42р., без второй - 40 р., без третьей - 38 р., без четвертой - 36 р. сколько стоит каждая книга?

Математика

Боря купил 4 книги. Все книги без первой стоят 42р., без второй - 40 р., без третьей - 38 р., без четвертой - 36 р. сколько стоит каждая книга?

Автор: Гость