Боря купил 4 книги. Все книги без первой стоят 42р., без второй - 40 р., без третьей - 38 р., без четвертой - 36 р. сколько стоит каждая книга?
Математика
Боря купил 4 книги. Все книги без первой стоят 42р., без второй - 40 р., без третьей - 38 р., без четвертой - 36 р. сколько стоит каждая книга?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a, b, c, d - первая, вторая, третья и четвертая книги соответственно. Составим систему: b + c + d = 42 a + c + d = 40 a + b + d = 38 a + b + c = 36 Сложим все уравнения, получим: 3a + 3b + 3c + 3d = 156 a + b + c + d = 52 a = 52 - 42 = 10 руб. стоит 1 книга b = 52 - 40 = 12 руб. стоит 2 книга c = 52 - 38 = 14 руб. стоит 3 книга d = 52 - 36 = 16 руб. стоит 4 книга
Гость:
х - стоит первая книга х+2 - вторая (42-40=2) х+4 - третья (42-38=4) х+6 - четвёртая (42-36=6) х+(х+2)+(х+4)=36 3х+6=36 3х=30 х=10 (р) - стоит первая книга 42+10=52 (р) - стоят все книги 52-40=12 (р) - стоит вторая книга 52-38=14 (р) - стоит третья книга 52-36=16 (р) - стоит четвёртая книга
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