найдите сумму и произведение функций f, g: R=R: a) f(x)= x+2, g(x)=3x; b) f(x)=x-3, g(x)= 2x+1;
Математика
найдите сумму и произведение функций f, g: R=R: a) f(x)= x+2, g(x)=3x; b) f(x)=x-3, g(x)= 2x+1;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)(х+2)+3х=4х+2; (х+2)*3х=3х²+6х. б) (х-3)+(2х+1)=3х-2; (х-3)(2х+1)=2х²+х-6х-3=2х²-5х-3
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