Какие острова расположены между:   а) 12° - 26° ю. ш. и 43° - 51° в. д.   б) 53° - 55° ю. ш. и 65° - 71° з. д. 

Українська література
Какие острова расположены между:   а) 12° - 26° ю. ш. и 43° - 51° в. д.   б) 53° - 55° ю. ш. и 65° - 71° з. д. 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) Мадагаскар б) Ушуая, Эстадос, Сента-Инес (в общем юг Южной Америи)
Гость:
а) мадагаскар б) огненная замля 
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