Какие острова расположены между: а) 12° - 26° ю. ш. и 43° - 51° в. д. б) 53° - 55° ю. ш. и 65° - 71° з. д.

Українська література

Какие острова расположены между: а) 12° - 26° ю. ш. и 43° - 51° в. д. б) 53° - 55° ю. ш. и 65° - 71° з. д.

Автор: Гость