отцу  25  лет  а  его   сыну  2  года    .  сколько  лет  будет    сыну   когда   возрост   отца   увеличется в  2   раза

Гость: Гость:

25-2=23 - столько было отцу, когда родился сын 25*2=50 - столько будет отцу, когда его возраст увеличится в 2 раза 50-23 = 27 - столько будет сыну ответ: когда возраст отца увеличится в 2 раза, сыну будет 27 лет