отцу 25 лет а его сыну 2 года . сколько лет будет сыну когда возрост отца увеличется в 2 раза
Математика
отцу 25 лет а его сыну 2 года . сколько лет будет сыну когда возрост отца увеличется в 2 раза
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25*2=50 25+2=52 значит сыну будет 27 лет
Гость:
25-2=23 - столько было отцу, когда родился сын 25*2=50 - столько будет отцу, когда его возраст увеличится в 2 раза 50-23 = 27 - столько будет сыну ответ: когда возраст отца увеличится в 2 раза, сыну будет 27 лет
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