отцу  25  лет  а  его   сыну  2  года    .  сколько  лет  будет    сыну   когда   возрост   отца   увеличется в  2   раза

Математика
отцу  25  лет  а  его   сыну  2  года    .  сколько  лет  будет    сыну   когда   возрост   отца   увеличется в  2   раза
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
   25*2=50    25+2=52 значит сыну будет 27 лет
Гость:
25-2=23 - столько было отцу, когда родился сын 25*2=50 - столько будет отцу, когда его возраст увеличится в 2 раза 50-23 = 27 - столько будет сыну   ответ: когда возраст отца увеличится в 2 раза, сыну будет 27 лет
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