из числа 90 вычесть сумму чисел 42 и 8
Математика
из числа 90 вычесть сумму чисел 42 и 8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
из числа 90 вычесть сумму чисел 42 и 8 будет: 90-(42+8)=40
Гость:
90-(42+8)=40 42+8=50 90-50=40
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