Мальчик прочитал пятую часть книги. После этого ему осталось прочитать ещё 48 страниц. Сколько страниц в этой книге?

Математика
Мальчик прочитал пятую часть книги. После этого ему осталось прочитать ещё 48 страниц. Сколько страниц в этой книге?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48:4=12 12*5=60 значит в книге было 60 страниц
Гость:
1 - 1/5 = 4/5 части книги ему осталось прочитать 48 : 4/5 = 48 * 5 : 4 = 60 страниц Ответ. в книге 60 страниц.
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