Мальчик прочитал пятую часть книги. После этого ему осталось прочитать ещё 48 страниц. Сколько страниц в этой книге?

Математика

Мальчик прочитал пятую часть книги. После этого ему осталось прочитать ещё 48 страниц. Сколько страниц в этой книге?

Автор: Гость