Мальчик прочитал пятую часть книги. После этого ему осталось прочитать ещё 48 страниц. Сколько страниц в этой книге?
Математика
Мальчик прочитал пятую часть книги. После этого ему осталось прочитать ещё 48 страниц. Сколько страниц в этой книге?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48:4=12 12*5=60 значит в книге было 60 страниц
Гость:
1 - 1/5 = 4/5 части книги ему осталось прочитать 48 : 4/5 = 48 * 5 : 4 = 60 страниц Ответ. в книге 60 страниц.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Українська література
Какие острова расположены между: а) 12° - 26° ю. ш. и 43° - 51° в. д. б) 53° - 55° ю. ш. и 65° - 71° з. д.
Алгебра
Катер прошел 12 км по течению реки и 4 км против течения реки, затратив на весь путь 2 ч. Чему равна собственная скорость катера, если скорость теч...