какое значение для жизнедеятельности человека имеет потоотделение?
Физика
какое значение для жизнедеятельности человека имеет потоотделение?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
с потом выводятся все вредные вещества из организма
Гость:
так как пот выделяеться тогда когда жарко... выводя пот организм сам охлаждает своё тело(это с точки зрения физики) а про вредные весчества-это биология...
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