Укажите типы односоставных предложений: 1) Известная легенда. 2)Не верь, не верь поэту, дева. 3) Его отпустили, пригрозив высылкой. 4) Всё хожу, всё думаю, смотрю... 5) Пахло от него полевыми цветами и холодными блюдами. 6)Её п...
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Укажите типы односоставных предложений: 1) Известная легенда. 2)Не верь, не верь поэту, дева. 3) Его отпустили, пригрозив высылкой. 4) Всё хожу, всё думаю, смотрю... 5) Пахло от него полевыми цветами и холодными блюдами. 6)Её провожали восхищёнными взглядами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Назывное 2. определенно-личное 3. неопределенно-личное 4. определенно-личное 5. безличное 6 неопределенно-личное
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