Укажите типы односоставных предложений: 1) Известная легенда. 2)Не верь, не верь поэту, дева. 3) Его отпустили, пригрозив высылкой. 4) Всё хожу, всё думаю, смотрю... 5) Пахло от него полевыми цветами и холодными блюдами. 6)Её п...

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Укажите типы односоставных предложений: 1) Известная легенда. 2)Не верь, не верь поэту, дева. 3) Его отпустили, пригрозив высылкой. 4) Всё хожу, всё думаю, смотрю... 5) Пахло от него полевыми цветами и холодными блюдами. 6)Её провожали восхищёнными взглядами.

Автор: Гость