каждому натуральному числу n ставится в соответствие остаток r от деления этого числа на 4. найдите r, если n равно 13,34,43,100?

Алгебра
каждому натуральному числу n ставится в соответствие остаток r от деления этого числа на 4. найдите r, если n равно 13,34,43,100?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
n : 4, r - остаток. 13 : 4 = 3, r = 1 34 : 4 = 8, r = 2 43 : 4 = 10, r = 3 100 : 4 = 25, r = 0  
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