каждому натуральному числу n ставится в соответствие остаток r от деления этого числа на 4. найдите r, если n равно 13,34,43,100?

Алгебра

каждому натуральному числу n ставится в соответствие остаток r от деления этого числа на 4. найдите r, если n равно 13,34,43,100?

Автор: Гость