НАЙДИ ДРОБЬ У КОТОРОЙ ЧИСЛИТЕЛЬ МЕНЬШЕ ЗНАМЕНАТЕЛЯ И КОТОРАЯ НЕ ИЗМЕНИТСЯ ЕСЛИ ЕЕ ЗАПИСЬ ПЕРЕВЕРНУТЬ ВВЕРХ НОГАМИ
Математика
НАЙДИ ДРОБЬ У КОТОРОЙ ЧИСЛИТЕЛЬ МЕНЬШЕ ЗНАМЕНАТЕЛЯ И КОТОРАЯ НЕ ИЗМЕНИТСЯ ЕСЛИ ЕЕ ЗАПИСЬ ПЕРЕВЕРНУТЬ ВВЕРХ НОГАМИ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]\frac{66}{99} [/latex],[latex]\frac{6}{9} [/latex],[latex]\frac{666}{999} [/latex] и т.д.
Гость:
6 _ 9
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