НАЙДИ ДРОБЬ У КОТОРОЙ ЧИСЛИТЕЛЬ МЕНЬШЕ ЗНАМЕНАТЕЛЯ И КОТОРАЯ НЕ ИЗМЕНИТСЯ ЕСЛИ ЕЕ ЗАПИСЬ ПЕРЕВЕРНУТЬ ВВЕРХ НОГАМИ

Математика

НАЙДИ ДРОБЬ У КОТОРОЙ ЧИСЛИТЕЛЬ МЕНЬШЕ ЗНАМЕНАТЕЛЯ И КОТОРАЯ НЕ ИЗМЕНИТСЯ ЕСЛИ ЕЕ ЗАПИСЬ ПЕРЕВЕРНУТЬ ВВЕРХ НОГАМИ

Автор: Гость