Груз массой 100г совершает колебания с частотой 2 Гц под действием пружины. Определите жесткость пружины.
Физика
Груз массой 100г совершает колебания с частотой 2 Гц под действием пружины. Определите жесткость пружины.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m=0.1 кг V=2 Гц k-? T=2\pi*\sqrt (m/k) - уравнение пружинного маятника T^2=4\pi^2/k ==> k=4\pi^2m/T^2 v=1/T => T=1/v =1/2 - связь частоты и периода K = 4\pi^2m : 1/v = 4\pi^2mv^2 Подставить и посчитать :)
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