Груз массой 100г совершает колебания с частотой 2 Гц под действием пружины. Определите жесткость пружины.

Физика
Груз массой 100г совершает колебания с частотой 2 Гц под действием пружины. Определите жесткость пружины.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m=0.1 кг V=2 Гц k-?   T=2\pi*\sqrt (m/k) - уравнение пружинного маятника T^2=4\pi^2/k ==> k=4\pi^2m/T^2 v=1/T => T=1/v =1/2 - связь частоты и периода K = 4\pi^2m : 1/v = 4\pi^2mv^2   Подставить и посчитать :)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
с какой силой притягиваются 2 корабля массой по 20 тонн каждой,если расстояние между ними 1 км
Ответить
Химия
Mn(OH)дважды+Clдва+KOH=MnOдва+KCl+HдваO
Ответить
Химия
Fe-FeO-Fe(OH)2-FeSO4
Ответить
Физика
Скоростной поезд, отходя от станции, движется равноускоренно с ускорением 0,5 м/c2.На каком расстоянииот станции он будет иметь скорость,равную 36 ...
Ответить
Математика
НАЙДИ ДРОБЬ У КОТОРОЙ ЧИСЛИТЕЛЬ МЕНЬШЕ ЗНАМЕНАТЕЛЯ И КОТОРАЯ НЕ ИЗМЕНИТСЯ ЕСЛИ ЕЕ ЗАПИСЬ ПЕРЕВЕРНУТЬ ВВЕРХ НОГАМИ
Ответить